Sevgili Terazi, bugün seni iki farklı atmosferin çekim alanına alabilir. Bir yanda sosyal bir etkinlik, diğer yanda ise huzurlu bir yalnızlık... Hangisini seçeceğin konusunda kararsız kalabilirsin. Ancak, bu kararsızlığı bir kenara bırakıp asıl ihtiyacını önceliklendirmen gerekiyor. Yeni haftaya dengeli bir başlangıç yapabilmek için ise bugün kendi iç huzurunu ve merkezini bulman oldukça önemli.

Hafta içerisinde bir iş birliği konusunda bir konuşma yapman da gerekebilir. Ancak bu konuşma biraz zaman alabilir ve hafta içine sarkabilir. Bu bekleme sürecinde, iş birliği şartlarını yeniden değerlendirebilme fırsatı bulabilirsin. Maddi bir konuda uzlaşma sağlama olasılığı yüksek. Ama bu sadece bugünü iyi değerlendirir ve bu ortaklıktan ne istediğin konusunda net bir karar verecek kadar cesur olursan mümkün!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik ama bir o kadar da temkinli bir hava hakim. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, karşılıklı bir yoklama süreci yaşayabilirsin. Karşındakinden tepki almadan adım atmaya pek de niyetin olmayacak gibi... Çünkü aşkı garantiye almak istiyorsun. Tabii bir ilişkin varsa, gün genelinde sakin ama bir o kadar da bağları güçlendirecek bir atmosfer söz konusu. Partnerine kendini bugün biraz daha bırakacak, aşkı daha da güçlü kucaklayacaksın belli ki! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…