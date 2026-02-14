Sevgili Terazi, bugün seni biraz karmaşık bir durum bekliyor. İki farklı atmosferin arasında sıkışıp kalabilirsin. Bir yanda hareketli, enerjik ve sosyal bir etkinlik seni çağırıyor olabilir. Diğer yanda ise huzur dolu, sessiz ve sakin bir yalnızlık seni kollarına almak için bekliyor. Bu iki seçenek arasında kalıp hangi yolu tercih edeceğini bilemeyebilirsin. Ancak bu kararsızlık yerine, asıl ihtiyacını belirlemek ve ona göre bir yol çizmek senin için daha doğru olacaktır. Yeni haftaya dengeli ve enerjik bir başlangıç yapabilmek için ise bugün kendi iç huzurunu ve denge noktanı bulman büyük önem taşıyor.

Hafta içerisinde, belki de bir iş birliği konusunda önemli bir konuşma yapman gerekebilir. İşte bu konuşma, beklediğinden daha fazla zaman alabilir ve hafta içine yayılabilir. Bu bekleme sürecinde, iş birliği şartlarını yeniden gözden geçirme ve üzerinde düşünme fırsatı bulabilirsin. Ayrıca, maddi bir konuda uzlaşma sağlama olasılığın oldukça yüksek görünüyor. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…