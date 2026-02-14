onedio
Terazi Burcu
15 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Şubat Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz zorlu geçebilir. Çünkü boyun ve omuz hattında bir gerginlik hissedebilirsin. Belki de uzun süre aynı pozisyonda kalmış olabilirsin, belki de bilgisayar başında geçirdiğin saatlerin sonucudur bu. Ama merak etme bir çözümümüz var: Duruşunu düzelt. Evet, belki basit bir çözüm gibi görünebilir ama bu küçük değişiklik bile anlık rahatlama sağlayabilir.

Akşam saatlerinde ise belki biraz hava almak iyi gelebilir. Belki de bir parka gidip hafif bir yürüyüş yapabilirsin. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
