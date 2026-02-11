onedio
12 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Şubat Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür, KAD ile bir araya geliyor. Şimdi sanki zihninin bir anda on farklı yere çekildiğini hissedebilirsin. Bu durum, nefesinin sığlaşmasına ve odaklanmanın bir hayli zorlaşmasına neden oluyor. İşte bu yüzden bugün, akciğer kapasiteni zorlayacak kapalı alanlarda çok fazla vakit geçirmemeni öneriyoruz.

Bir de sağlığınla ilgili bir konuda sana bir hatırlatmada bulunalım. Belki de bir süredir okuduğun, ama bir türlü uygulamaya geçiremediğin bir teknik bilgi var. Belki bir duruş bozukluğu egzersizi, belki bir diyet planı... Ne olursa olsun, şu an tam da hayata geçirmek için doğru zaman! İşte bugün, tüm bu bilgileri kullanmanın ve sağlığını bir adım öteye taşımanın tam sırası. Kendine ve şifa enerjisine odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

