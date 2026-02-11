Sevgili Terazi, bugün Merkür, KAD ile bir araya geliyor. Şimdi sanki zihninin bir anda on farklı yere çekildiğini hissedebilirsin. Bu durum, nefesinin sığlaşmasına ve odaklanmanın bir hayli zorlaşmasına neden oluyor. İşte bu yüzden bugün, akciğer kapasiteni zorlayacak kapalı alanlarda çok fazla vakit geçirmemeni öneriyoruz.

Bir de sağlığınla ilgili bir konuda sana bir hatırlatmada bulunalım. Belki de bir süredir okuduğun, ama bir türlü uygulamaya geçiremediğin bir teknik bilgi var. Belki bir duruş bozukluğu egzersizi, belki bir diyet planı... Ne olursa olsun, şu an tam da hayata geçirmek için doğru zaman! İşte bugün, tüm bu bilgileri kullanmanın ve sağlığını bir adım öteye taşımanın tam sırası. Kendine ve şifa enerjisine odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…