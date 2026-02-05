onedio
6 Şubat Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
6 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

05.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Şubat Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünün enerjisine direnebilecek misin? Zira bugün Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte, hormonlarının dengesi biraz hassaslaşabilir, bu yüzden kendine ekstra özen göstermende fayda var.

Biliyoruz, yoğun bir hayatın var ve bazen uyku düzenin bozulabiliyor ya da öğün atlamak zorunda kalabiliyorsun. Ancak bu tür durumlar, beden ritminin bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden bugün, kendine biraz daha zaman ayırmanı ve bedeninin ihtiyaçlarını göz ardı etmemeni öneriyoruz.

Öte yandan bugün estetik kaygılarını da bir kenara bırakıp bugün bedensel konforunu biraz daha ön plana çıkarman gerekiyor. Belki biraz yoga yapabilirsin ya da hafif esneme hareketleri; bunlar bedenini rahatlatabilir ve enerjini yeniden dengeleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

