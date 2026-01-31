onedio
1 Şubat Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
1 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Şubat Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Aslan burcunda parıldayan Dolunay'ın etkilerini hissetmeye başlıyorsun. Bu etkiler, hassas dolaşım sistemini ve bacaklarını biraz daha hassas hale getirebilir. Gün boyu masa başında oturmak, bilgisayar karşısında vakit geçirmek ya da uzun süreler hareketsiz kalmak, bacaklarında ağırlık hissi yaratabilir. Bu durum, gününü biraz daha zorlaştırabilir.

Fakat endişelenme, çünkü çözüm aslında çok basit ve elinin altında! Kısa yürüyüşler yapmayı dene, belki ofis koridorunda, belki de evinin içerisinde. Kendine biraz hareket alanı yarat. Bu, kan dolaşımını hızlandıracak ve bacaklarındaki ağırlık hissini azaltacak. Ayrıca, esneme hareketleri de gün içerisinde yapabileceğin bir diğer etkili çözüm. Belki birkaç yoga hareketi ya da basit birkaç esneme, düşündüğünden çok daha büyük bir rahatlama getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

