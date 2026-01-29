Sevgili Terazi, bugün seni biraz farklı bir durum bekliyor. Kendini bir bilim insanı gibi hissedebilirsin, çünkü sanki bedenini bir mikroskop altına almışçasına her detayı inceliyor olacaksın. Her his, her duygu sanki bir problemmiş gibi karşına çıkacak. Ama unutma ki bugün aslında problem günü değil, tam tersine sinyallerin konuştuğu bir gün.

Aynı zamanda bedenin sana çeşitli sinyaller de gönderecek ve sen de bu sinyalleri birer problem olarak algılayabilirsin. Tabii burada önemli olan nokta, bu sinyallere hemen müdahale etmek yerine onları gözlemlemek olacak. Zira, eğer bedeninde ve ruhunda bir sorun varsa bunu keşfetmek için harika bir fırsatın var. Erken teşhis ile sağlıklı bir hayat yine seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…