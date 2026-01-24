onedio
25 Ocak Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
25 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ocak Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş'in Kova burcunda olması, belki de farkında olmadan boyun ve sırt hattında gerginlik hissetmene neden olabilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için bazı pratik çözümlerimiz var. Gün boyunca duruşun ve nefes alışının farkında olmak, bu enerjik gerginliği hafifletebilir. Sadece birkaç dakika süren hafif esneme hareketleri ve bilinçli nefes alış-veriş teknikleri, bu gerginliği azaltabilir ve enerjini yeniden dengede tutabilir.

Bu arada aksam saatlerine doğru ise bedeninin bu gerginliği bırakmaya başladığını hissedeceksin. Böylece daha kolay rahatlayacak, kendine odaklanacak ve bedenindeki ağrıların da hafiflediğini keşfedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

