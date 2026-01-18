onedio
19 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
19 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ocak Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günün ilk ışıklarıyla beraber enerjinin tavan yapacak! Ancak bu hızlı zihinsel tempo, bedenini biraz geride bırakabilir. Sabahın erken saatlerinde, belki biraz dalgınlık hissedebilirsin ya da hafif bir baş ağrısı sana eşlik edebilir. Ama endişelenme, bu durum sadece zihnin ve bedenin arasındaki hız farkından kaynaklanıyor.

Biraz nefes egzersizi yapmayı ve ekran karşısında geçirdiğin süreyi dengeli bir şekilde ayarlamayı düşünmelisin. Nefesini düzenlemek, bedenini ve zihnin hızını senkronize etmene yardımcı olacak. Ayrıca ekran molaları almak da gözlerini dinlendirecek ve baş ağrısını hafifletecek. Gün sonuna doğru ise zihnin yavaş yavaş sakinleşmeye başlayacak. Bu da bedenine rahatlama fırsatı verecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

