Sevgili Terazi, bugün uyku düzenindeki en küçük bir değişiklik bile seni fazlasıyla etkileyebilir. Bu yüzden, uyandıktan sonra kendini hâlâ uykulu hissediyorsan, biraz daha dinlenmek için kendine izin vermelisin.

Sağlığına özellikle dikkat etmen gereken bir güne başlıyoruz. Özellikle bel ve böbrek bölgende hassasiyet söz konusu olabilir. Bu nedenle, bol su tüketmek, bu bölgelerin sağlıklı ve işlevsel kalmasına yardımcı olabilir. Unutma ki su tüketimi vücudunun dengesini korumak için kritik öneme sahip.

Bugün, hafif bir yürüyüş yapmayı da düşünmelisin! Böylece hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…