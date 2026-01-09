onedio
Terazi Burcu right-white
10 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ocak Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Jüpiter'in karşıtlığı, hayatının denge temasını direkt olarak sağlık alanına taşıyor. Bu durum, uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına, sosyal hayatının temposundan genel yaşam ritmine kadar pek çok alanda uyumu yakalamakta zorlanmana neden olabilir.

Tam da bu noktada, geç saatlere kadar ayakta kalmak, vücudunu fazlasıyla yorabilir. Bu durum, enerjinin düşmesine ve genel sağlık durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Öyleyse ne yapmalı, diye soruyorsan; aslında cevap oldukça basit: Orta yolu seçmek. Ne uykusuz kalıp kendini yormak, ne de sosyal hayattan tamamen uzaklaşıp kendini eve kapatmak... İkisi arasında bir denge kurmayı başardığında, enerjini koruyabilir ve hafta sonunu sağlıklı geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

