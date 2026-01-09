Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Jüpiter'in karşıtlığı, hayatının denge temasını direkt olarak sağlık alanına taşıyor. Bu durum, uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına, sosyal hayatının temposundan genel yaşam ritmine kadar pek çok alanda uyumu yakalamakta zorlanmana neden olabilir.

Tam da bu noktada, geç saatlere kadar ayakta kalmak, vücudunu fazlasıyla yorabilir. Bu durum, enerjinin düşmesine ve genel sağlık durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Öyleyse ne yapmalı, diye soruyorsan; aslında cevap oldukça basit: Orta yolu seçmek. Ne uykusuz kalıp kendini yormak, ne de sosyal hayattan tamamen uzaklaşıp kendini eve kapatmak... İkisi arasında bir denge kurmayı başardığında, enerjini koruyabilir ve hafta sonunu sağlıklı geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…