Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde, aşk hayatını etkileyen bazı önemli hareketlilikler söz konusu. Özellikle mesafeler, bugün aşk hayatında belirleyici bir rol oynuyor. Uzaklarda yaşayan sevdiklerinle iletişiminin yoğunlaşabileceği bir gün olabilir. Belki de farklı kültürlerden veya hayat görüşlerinden yeni insanlarla tanışabilirsin.

Bu dönemde, duygusal bağlardan daha çok zihinsel uyum ön planda. Yani, kalbinin çarptığı kişiyle düşünsel bir bağ kurman, birbirinizi anlamanız ve paylaşımlarınızda ortak bir zemin bulmanız daha önemli hale geliyor. Bu, aşk hayatında yeni bir boyut açabilir.

Jüpiter'in karşıtlığında, duygusal dengeni bozabilecek pek çok detay olsa da sen hislerini kontrol altında tutmaya çalışmalı ve dikkatli olmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…