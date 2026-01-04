Sevgili Terazi, bugün Güneş ile Satürn'ün mükemmel altmışlık açısının etkisi altında olacaksın. Aşk hayatında, sıradan bir gün gibi başlayacak olan bu pazartesi, hoş bir tesadüfle bambaşka bir hal alacak belki de. Günlük hayatının rutininde, belki de hiç ummadığın bir anda başlayacak olan masum bir sohbet, kalbine beklenmedik bir şekilde dokunabilir. Belki de bu sohbet, hayatının aşkıyla ilk karşılaşman olabilir, kim bilir? Yani eğer bekarsan, bu hafta senin için de oldukça heyecan verici olacak.

Bir ilişkin mi var? Eğer öyleyse, bu hafta romantizm rüzgarları esmeye devam edecek. Bu romantizm, belki de sadece senin anlayabileceğin, sade ama derin bir şekilde hissedilecek kalbinde. Belki de bu, ilişkini daha da güçlendirecek ve birlikteliğini daha da anlamlı kılacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…