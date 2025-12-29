Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında Merkür ile Satürn karesinin etkisini biraz daha yoğun hissedeceksin. Bu iki gezegenin birbirleriyle olan bu kritik ilişkisi, özel hayatında bazı dengeleri değiştirebilir. Bu enerji, romantik ilişkilerine biraz daha mesafe koymana neden olabilir. Duygusal anlamda kendini biraz daha geri çekme eğiliminde olabilirsin.

Bir yandan da belki de farkında bile olmadan, sessizce büyüyen bir bağın ya da belki de hayatını değiştirebilecek ciddi bir konuşmanın eşiğinde olabilirsin. Bu durum karşısında ne yapman gerektiğini bilemezsen, panik yapma. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında, partnerine durumunu açıkça ifade et ve biraz zaman iste. Böylece, durumu daha iyi değerlendirebilir ve doğru kararı verebilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…