Sebgili Terazi, bugün aşkın en tatlı haliyle karşı karşıyasın! Romantik ilişkilerde duygusal anlamda derinlik kazanabileceğin bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Sevdiğin kişiyle birlikte hayal kurmanın zamanı geldi de geçiyor bile... Belki birlikte bir tatil planı yapabilir, belki de gelecekteki evini hayal edebilirsin. Bu tür hayaller, ilişkinin duygusal bağlarını daha da güçlendirecek ve arandaki sevgiyi pekiştirecektir.

Tabii bu durumda, birlikte geçirdiğiniz zamanın her anını dolu dolu yaşamak, ortak zevklerinizi ve arzularınızı keşfetmek de isteyebilirsin. Belki birlikte bir yemek yapabilir, belki de sevdiğiniz bir filmi izleyebilirsiniz.

Öte yandan eğer bekarsan, seni entelektüel anlamda çekebilecek biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Belki bir kitap kulübünde karşılaşacağın biri, belki de bir konferansta karşılaşacağın bir bilim insanı, belki de bir sanat galerisinde karşılaşacağın bir sanatsever, zekası ve bilgisiyle seni etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…