Sevgili Terazi, bugün aşk rüzgarları seninle olacak. Tatlı mı tatlı diyaloglar ve keyifli anlar, hafta sonunu adeta bir renk cümbüşüne çevirecek. Belki de uzun zamandır göz koyduğun o özel kişiyle nihayet bir kahve eşliğinde keyifli bir sohbet başlatabilirsin ya da uzun süredir birlikte olduğun sevgilinle romantik bir akşam yemeği planlayabilir, mum ışığında birlikte bir şarap yudumlayabilirsin.

Görünen o ki bugün aşk konusunda kendini şanslı hissedeceğin bir gün olacak. Gösterdiğin ilginin karşılığını alacak, tutkulu ve heyecanlı yakınlaşmalar yaşayacaksın. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel an nihayet kapında olacak. Bu arada unutma, aşk hayatında her şey karşılıklıdır. Sen ne kadar ilgi gösterirsen, karşındaki de o kadar ilgi gösterecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…