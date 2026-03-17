18 Mart Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

18 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Mart Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Mart Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sağlığın konusunda en çok dikkat etmen gereken yer böbreklerin ve bel bölgen. Gün içinde yeterli su içtiğinden emin olmalı ve vücudunu susuz bırakmamalısın. Ayrıca çok fazla oturarak çalışıyorsan veya sürekli ayaktaysan, belini destekleyecek pozisyonlar almaya özen göster. Hafif tempolu danslar veya yoga gibi hem ruhu hem bedeni esneten aktiviteler bugün sana ilaç gibi gelecektir. Güzelliğine olan düşkünlüğün seni cilt bakımına yönlendirebilir; bugün doğal maskelerle kendine bir güzellik uykusu hediye edebilirsin.

Ruhsal sağlığın için ise huzurlu ve sessiz ortamlarda bulunmak sana çok iyi gelecek. Kaos ve yüksek sesli tartışmalar enerjini anında sömürebilir, bu yüzden negatif insanlardan uzak durmalısın. Akşam saatlerinde loş bir ışıkta meditasyon yapmak veya sakinleştirici aromatik yağlardan faydalanmak, uykuna çok daha rahat geçmeni sağlayacaktır. Unutma, iç dünyandaki denge dış güzelliğine de yansır; ruhunu ne kadar şımartırsan o kadar parlayacaksın!

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
