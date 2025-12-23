Sevgili Terazi, bugün aşk hayatına dair bazı heyecan verici gelişmelere odaklanacağız. Zira Venüs, bugün Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise aidiyet duygusunu daha da güçlendiriyor. Şimdi kendini 'evde' hissettiren biriyle arandaki bağın, daha da derinleşecektir.

Belki de bu kişi, seninle aynı dili konuşan, seni anlayan, destekleyen ve huzur veren biri olabilir. İşte böyle bir aşktan daha kıymetli ne olabilir ki? Tabii eğer bekarsan, bu dönemi bir aşk fırsatı olarak değerlendirebilirsin. Belki de hayatının aşkı hemen yanı başındadır ve sen farkında bile değilsindir. Ama aşkın ne zaman karşına çıkacağı hiç belli olmaz, gözünü dört aç! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…