Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Güneş'in Chiron ile oluşturduğu üçgen, partnerinle aranda sürekli bir tatminsizlik yaratmakta olan belirli bir konuyu yumuşak bir şekilde, fakat aynı zamanda kararlılıkla ele almana yardımcı olacak. Bu, ilişkindeki dengeleri kendi lehine kurmana olanak sağlarken, partnerinin duygularını da incitmemeni sağlayacak.

Fakat burada önemli bir nokta var, partnerinin ya da flörtünün seninle eşit şartlarda bir ilişki kurmaya istekli olduğundan emin olmalısın. Bu, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemli. Unutma ki uyumlu bir ilişki kurmak adına kendini feda etmek zorunda değilsin. Kendine değer vermek ve kendi ihtiyaçlarını önemsemek her zaman önceliğin olmalı. Yani bugün, aşk hayatında cesaret kadar diplomasi de gerekecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…