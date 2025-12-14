Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında dönüm noktası olabilir. Zira Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, partnerinle arandaki bağını güçlendirecek ve yuvana olan bağlılığını pekiştirecektir. Bu durum, ilişkini daha derin ve köklü bir zemine oturtma isteğini arttırabilir. Belki de bu dönemde aile kurmayı düşünmeye başlayabilir veya ev sahibi olma gibi ciddi adımlar atabilirsin.

Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde sana duygusal ve maddi güvence verecek, geleneksel değerlere sahip olan o yabancıya karşı bir çekim hissedebilirsin. Yani bugün, aile kurmayı düşünen ve bu konuda ciddi adımlar atmayı planlayan kişi kalbini çalabilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…