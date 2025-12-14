Sevgili Terazi, bugün göklerden gelen enerjilerin seni adeta bir değişim rüzgarına sürükleyeceğini söyleyebiliriz. Seni, belki de uzun zamandır düşündüğün ancak bir türlü harekete geçemediğin o ev değişiklikleri, tadilatlar ya da dekorasyon yenilikleri için harekete geçirecek bir enerji bu. Hatta Mars'ın Oğlak burcundaki etkisi, yılın sonuna dek seni bu konularda adeta bir maraton koşucusu gibi koşturabilir.

Belki de kendini daha çok ait hissettiğin, sana huzur veren bir mekana ihtiyaç duyuyorsun. İşte tam da bu yüzden, bu dönemde bir adım atmalısın. Kendine ait, ruhunu yansıtan bir yaşam alanı oluşturmak için belki de en doğru zaman bu zaman. Ama dur bakalım, değişim rüzgarı sadece evinde mi esecek? Tabii ki hayır! Bu enerji, belki de iş hayatında da seni bir değişime sürükleyebilir. Ofisinde bir yenilik yapmayı ya da belki de tamamen yeni bir işe adım atmayı hiç düşündün mü? Eğer cevabın hayır ise, bize kulak ver ve Mars'ın bu etkileyici enerjisini düşün. Bu dönüşüm, sadece hayatının bir alanında değil, aynı zamanda iş hayatında da başarıyı yakalamanı sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…