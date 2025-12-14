Sevgili Terazi, bugünün enerjisi ile hane içinde köklü bir değişim telaşı içerisine girebilirsin. Yıl bitmeden hayatına etki eden Mars'ın Oğlak burcundaki enerjisi, tadilat, taşınma veya dekorasyon gibi konuları önceliklendirmeni sağlayabilir. Kendini daha fazla ait hissettiğin bir yere mi ihtiyaç duyuyorsun? İşte tam da bunun için bir adım atmalısın.

Değişime belki de ofisinde ya da iş yerinde devam edersin! Sahi, ofisini yenilemeyi ya da iş değiştirmeyi hiç düşündün mü? Bize soracak olursan, Mars'ın etkisi ile bunu da düşünmelisin. Çünkü bu dönüşüm aynı zamanda başarını da artırabilir. Kendini ait hissettiğin ya da yeni hedefler için çabalama ihtiyacı duyduğun bir yerde gerçek bir yıldız gibi parlayabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, partnerinile kurduğun yuvaya bağlılığını daha da pekiştiriyor. İlişkini daha derin ve köklü bir zemine oturtmak, belki de aile kurma veya ev sahibi olma gibi ciddi adımlar atmak için içten bir istek duyabilirsin. Tabii eğer bekarsan, sana duygusal ve maddi güvence verecek geleneksel değerlere sahip kişi kalbini kazanabilir. Yani bugün, aile kurmaya odaklanmış kişilere karşı bir çekim hissedebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…