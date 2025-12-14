Sevgili Koç, bugünün enerjisi tamamen kariyere yoğunlaşıyor seni. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, hedeflerin daha somut ve ölçülebilir hale geliyor. Geçtiğimiz hafta sonunun aksine, artık daha stratejik ve kurallara uygun bir atılganlık içinde harekete geçme şansı elde ediyorsun. Bu durum, üstlerinin gözünde ciddiyetini artıracak ve iş yerindeki konumunu daha da sağlamlaştıracak. Terfi etmek veya maaşını artırmak gibi hedeflerin varsa, disiplinli bir şekilde çalışmanın tam zamanı!

Zira, Mars'ın bu geçişi sana kariyer ile birlikte finansal güç de getiriyor. Para kazanma yollarını yeniden yapılandırmak ve uzun vadeli güvenlik sağlamak, önceliklerin arasında yer almalı bugün. Belki de daha fazlasını elde etmek için kendine yatırım yapmalı, eğitim veya sertifika programlarına katılmalısın. İşte bu, kariyerinde yükselmek için somut bir adım olabilir. Sabırlı ve azimli adımlarının sonucunda, beklediğin finansal istikrarı elde edeceğine de emin olabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle partnerinden beklentilerin yükselecektir. İlişkinin ciddiyetini sorgulayabilir, geleceğe yönelik somut planlar yapmak isteyebilirsin. Tabii bu süreçte partnerini, başarılı ve ayakları yere basan biri olması da senin için önemli hale gelebilir. Artık macera aramaktan çok, ciddi bir sorumluluk almaya ve istikrarlı bir bağ kurmaya hazırsın. Peki ya partnerin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…