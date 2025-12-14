Sevgili Koç, bugün Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, romantik beklentilerini yeni bir seviyeye taşıyor. Belki de aşk hayatında daha önce hiç olmadığı kadar ciddi düşünmeye başlayacaksın. İlişkinin doğasını, hangi yöne doğru ilerlediğini ve gelecekte ne olacağını sorgulayabilirsin. Belki de hayatını birleştireceğin kişiyle ilgili somut planlar yapmak isteyeceksin. Evlilik, çocuk sahibi olmak veya birlikte yeni bir yaşam kurmak gibi konular aklını meşgul edebilir.

Bu süreçte, partnerinin başarılı ve ayakları yere sağlam basan biri olması senin için daha da önemli hale gelebilir. Kendi hayatında istikrar ararken, aynı zamanda da partnerinden bu istikrarı bekleyebilirsin. Artık macera peşinde koşmak yerine, ciddi bir sorumluluk almaya ve sağlam bir bağ kurmaya hazırsın. Tabii bu süreçte unutmaman gereken bir şey var: Partnerinin de bu değişikliklere hazır olup olmadığı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…