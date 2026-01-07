onedio
Kuyumculardan Nakit Parayla Altın Almak Yasaklanıyor: Tarihi Karar Nisan Ayında Uygulanmaya Başlanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.01.2026 - 08:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ve sahte altınla mücadele kapsamında devrim niteliğinde bir karara imza atıyor. Nisan ayında başlayacak yeni sistemle kuyumcularda nakit parayla alışveriş tarih olurken, tüm işlemler kayıt altına alınacak.

Kaynak: Erdoğan Süzer - SÖZCÜ

Türkiye genelinde altın piyasasında köklü bir değişim yaşanmaya hazırlanıyor.

Son dönemde artış gösteren sahte altın dolandırıcılığının önüne geçmek ve ekonomideki kayıt dışılığı bitirmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), önümüzdeki nisan ayında resmen devreye giriyor. Bu sistemle birlikte, vatandaşın kuyumcudan altın alırken izlediği geleneksel yöntemlerde zorunlu değişikliklere gidilecek.

Yeni düzenlemenin vatandaşı en yakından ilgilendiren kısmı ise ödeme alışkanlıklarında yaşanacak. Nisan ayı itibarıyla kuyumculardan yapılacak altın alışverişlerinde nakit para kullanımı tamamen yasaklanıyor. Vatandaşlar, çeyrek, gram veya ziynet altın satın almak istediklerinde ödemelerini yalnızca kredi kartı, banka kartı veya IBAN üzerinden para transferi yoluyla gerçekleştirebilecek. Bu hamle ile kimin, ne kadar altın aldığı dijital ortamda kayıt altına alınmış olacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, piyasada adeta bir patlama yapan sahte altın üretiminin bu sistem sayesinde engelleneceğini vurguladı. Yakın, yeni dönemde vitrine çıkan her bir altının Darphane tarafından bandrolleneceğini ve bu sayede ürünün sahteciliğe karşı korumalı hale geleceğini belirtti. Böylece tüketiciler, satın aldıkları ürünün orijinalliğinden emin olurken, devlet de vergi kaybının önüne geçmiş olacak.

Sistemin getirdiği yenilikler sadece kuyumcu alışverişleriyle sınırlı kalmayacak. Bankalardaki altın birikimlerini kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar için de yeni bir prosedür başlıyor. Ev alımı sırasında bankadaki altınını bozdurarak ödeme yapacak kişilerin, altının kaynağına dair beyan belgesi sunması zorunlu hale getiriliyor. Söz konusu belgeyi bankaya ibraz edemeyen vatandaşların işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Nisan ayında başlayacak bu uygulama ile hem yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılması hem de şüpheli para hareketlerinin izlenmesi hedefleniyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
