Kuyumculardan Nakit Parayla Altın Almak Yasaklanıyor: Tarihi Karar Nisan Ayında Uygulanmaya Başlanacak

Son dönemde artış gösteren sahte altın dolandırıcılığının önüne geçmek ve ekonomideki kayıt dışılığı bitirmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), önümüzdeki nisan ayında resmen devreye giriyor. Bu sistemle birlikte, vatandaşın kuyumcudan altın alırken izlediği geleneksel yöntemlerde zorunlu değişikliklere gidilecek.

Yeni düzenlemenin vatandaşı en yakından ilgilendiren kısmı ise ödeme alışkanlıklarında yaşanacak. Nisan ayı itibarıyla kuyumculardan yapılacak altın alışverişlerinde nakit para kullanımı tamamen yasaklanıyor. Vatandaşlar, çeyrek, gram veya ziynet altın satın almak istediklerinde ödemelerini yalnızca kredi kartı, banka kartı veya IBAN üzerinden para transferi yoluyla gerçekleştirebilecek. Bu hamle ile kimin, ne kadar altın aldığı dijital ortamda kayıt altına alınmış olacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, piyasada adeta bir patlama yapan sahte altın üretiminin bu sistem sayesinde engelleneceğini vurguladı. Yakın, yeni dönemde vitrine çıkan her bir altının Darphane tarafından bandrolleneceğini ve bu sayede ürünün sahteciliğe karşı korumalı hale geleceğini belirtti. Böylece tüketiciler, satın aldıkları ürünün orijinalliğinden emin olurken, devlet de vergi kaybının önüne geçmiş olacak.

Sistemin getirdiği yenilikler sadece kuyumcu alışverişleriyle sınırlı kalmayacak. Bankalardaki altın birikimlerini kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar için de yeni bir prosedür başlıyor. Ev alımı sırasında bankadaki altınını bozdurarak ödeme yapacak kişilerin, altının kaynağına dair beyan belgesi sunması zorunlu hale getiriliyor. Söz konusu belgeyi bankaya ibraz edemeyen vatandaşların işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Nisan ayında başlayacak bu uygulama ile hem yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılması hem de şüpheli para hareketlerinin izlenmesi hedefleniyor.