'30 Euro' Sınırı Kaldırıldı! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Yurt Dışından Ucuz Fiyata Alışveriş Dönemi Bitti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.01.2026 - 07:15 Son Güncelleme: 07.01.2026 - 08:10

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Yolcu beraberinde getirilen eşyaların vergi oranları artırılırken, artık en düşük tutarlı siparişler için dahi gümrük beyannamesi ve ek hizmet bedeli ödenecek.

Yurt dışından internet üzerinden sipariş verenleri ve yolcu beraberinde eşya getirenleri doğrudan etkileyecek önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gümrük vergisi oranları artırılırken, alışverişlerdeki alt limit muafiyeti tamamen iptal edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından uygun fiyatlı ürün getirme dönemi fiilen sona ermiş oldu.

Alınan karara göre, bugüne kadar yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 Euro’luk vergi muafiyeti sınırı kaldırıldı. Daha önce belirli bir tutarın altındaki ürünler gümrükten vergisiz veya düşük prosedürle geçebilirken, artık yurt dışından sipariş edilen tüm ürünler için detaylı gümrük beyannamesi hazırlanması zorunlu hale getirildi. Bu durum, tüketicilerin sadece ürünün gümrük vergisini değil, aynı zamanda beyanname açma ücreti ve gümrük müşavirliği gibi ek hizmet bedellerini de ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Yapılan hesaplamalara göre, ürünün fiyatı çok düşük olsa bile, eklenecek vergiler ve hizmet bedelleriyle birlikte vatandaşa maliyeti binlerce lirayı bulabilecek.

Düzenleme kapsamında yolcu beraberinde getirilen ve değeri 1500 Euro’yu geçmeyen eşyaların vergilendirilmesinde de değişikliğe gidildi. Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen bu eşyalar için uygulanacak tek ve maktu vergi oranları yeniden belirlendi. Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalar için vergi oranı yüzde 30, diğer ülkelerden gelen eşyalar için ise yüzde 60 olarak uygulanacak. Eğer getirilen eşya 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun IV sayılı listesinde yer alıyorsa (kozmetik, kürk, elektronik vb.), yukarıdaki oranlara ek olarak yüzde 20 ilave vergi daha tahsil edilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu yeni karar, yayım tarihini izleyen 30. günün sonunda yürürlüğe girecek. Bir aylık geçiş sürecinin ardından, yurt dışı kaynaklı e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde maliyetlerin ciddi oranda artması bekleniyor.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
