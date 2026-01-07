'30 Euro' Sınırı Kaldırıldı! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Yurt Dışından Ucuz Fiyata Alışveriş Dönemi Bitti
Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Yolcu beraberinde getirilen eşyaların vergi oranları artırılırken, artık en düşük tutarlı siparişler için dahi gümrük beyannamesi ve ek hizmet bedeli ödenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışından internet üzerinden sipariş verenleri ve yolcu beraberinde eşya getirenleri doğrudan etkileyecek önemli bir düzenleme hayata geçirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın