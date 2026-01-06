onedio
TOKİ 500 Bin Konut Projesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kura Tarihleri Belli Oldu

TOKİ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 20:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için yurt genelinde 500 bin konut projesi başlatmıştı. 5 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ konut projesi için İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura çekiminin ne zaman yapılacağı açıklandı.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ 500 bin konut projesine en fazla başvurunun İstanbul’dan yapıldığını belirtti.

Uygun fiyatlı 500 bin TOKİ konut projesine toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurduğunu ifade eden Bakan Kurum, İstanbul için başvuru yapanların sayısının ise 1 milyon 235 bin 169 kişi olduğunu açıkladı.

TOKİ projesi kapsamında İstanbul’da toplam 100 bin adet uygun fiyatlı konut yapılacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de kura çekimi ne zaman yapılacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından 500 bin konut projesi için kura çekimleri il bazında yapılmaya başlandı. Bakanlık, Ankara’da kura çekiminin 5 Şubat’ta, İzmir’de 6 Mart’ta ve son olarak İstanbul’da TOKİ kura çekiminin 9–12 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

İşte illere göre kura çekiminin yapılacağı tarihler:

7 Ocak 2026: Batman ve Iğdır

8 Ocak 2026: Bitlis ve Kars

9 Ocak 2026: Muş ve Ardahan

10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

5 Şubat 2026: Ankara

11 Şubat 2026: Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026: Bolu

13 Şubat 2026: Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026: Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026: Edirne

17 Şubat 2026: Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026: Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026: Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026: Afyonkarahisar

24 Şubat 2026: Uşak

25 Şubat 2026: Isparta

26 Şubat 2026: Burdur

27 Şubat 2026: Denizli

3 Mart 2026: Muğla

4 Mart 2026: Aydın

5 Mart 2026: Manisa

6 Mart 2026: İzmir

9–12 Mart 2026: İstanbul

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
