TOKİ 500 Bin Konut Projesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kura Tarihleri Belli Oldu

Uygun fiyatlı 500 bin TOKİ konut projesine toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurduğunu ifade eden Bakan Kurum, İstanbul için başvuru yapanların sayısının ise 1 milyon 235 bin 169 kişi olduğunu açıkladı.

TOKİ projesi kapsamında İstanbul’da toplam 100 bin adet uygun fiyatlı konut yapılacak.