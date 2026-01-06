onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran Her Vatandaşına Aylık 7 Dolar Maaş Verecek: Ekonomik Kriz Protestolarına Çözüm Aranıyor!

İran Her Vatandaşına Aylık 7 Dolar Maaş Verecek: Ekonomik Kriz Protestolarına Çözüm Aranıyor!

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 19:50

İran halkı, ülkede yaşanan ekonomik krizi protesto etmek için iki haftadır sokaklarda eylem yapıyor. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri (HRANA), ülke genelinde devam eden protestolarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran yönetimi ise ekonomik protestoları bastırmak için her vatandaşa maaş uygulaması başlattı. Asgari ücretin yaklaşık 100 dolar civarında olduğu İran’da, dört ay boyunca her vatandaşa temel ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak 7 dolarlık çek verileceği açıklandı.

Kaynak: DW Türkçe / X

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran’da milyonlarca kişi, hayat pahalılığı ve fahiş zamları protesto etmek için sokaklara çıktı.

İran’da milyonlarca kişi, hayat pahalılığı ve fahiş zamları protesto etmek için sokaklara çıktı.

Yaklaşık iki haftadır devam eden protestolar ülke geneline yayılırken, İran yönetimi protestoları durdurmak için her vatandaşa aylık maaş uygulamasını yürürlüğe aldı.

Hükümet sözcüsünün açıklamasına göre, İran’da her vatandaşa aylık 7 dolarlık çek verilecek. Uygulama dört ay boyunca sürecek ve İran vatandaşları aylık çekleriyle temel ihtiyaçlarını satın alabilecek.

Asgari ücretin yaklaşık 100 dolar olduğu İran’da ortalama maaş ise 200 dolar civarında.

İran’da neler oluyor?

İran’da neler oluyor?

İran’da hayat pahalılığı ve fahiş zamları protesto etmek için düzenlenen gösteriler ikinci haftasında sürerken, gösterilerin başladığı 28 Aralık’tan bu yana ölenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri (HRANA), güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 5 Ocak itibarıyla 29’u gösterici, 4’ü çocuk ve 2’si polis olmak üzere toplam 35 kişinin öldüğünü, bin 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. HRANA, İran içindeki aktivistlerden aldığı verilere dayandırdığı açıklamasında, gösterilerin ülkedeki 31 vilayetten 27’sinde, 250 noktaya yayıldığını kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın