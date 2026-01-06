İran Her Vatandaşına Aylık 7 Dolar Maaş Verecek: Ekonomik Kriz Protestolarına Çözüm Aranıyor!

İran halkı, ülkede yaşanan ekonomik krizi protesto etmek için iki haftadır sokaklarda eylem yapıyor. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri (HRANA), ülke genelinde devam eden protestolarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İran yönetimi ise ekonomik protestoları bastırmak için her vatandaşa maaş uygulaması başlattı. Asgari ücretin yaklaşık 100 dolar civarında olduğu İran’da, dört ay boyunca her vatandaşa temel ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak 7 dolarlık çek verileceği açıklandı.

Kaynak: DW Türkçe / X