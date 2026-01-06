onedio
En Düşük Emekli Maaşı Belli Olacak: Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 18:04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TGRT Haber’de katıldığı programda, en düşük emekli maaşının belirlenmesi için TBMM AK Parti Grubu’nun yakın zamanda toplantı düzenleyerek karar alacağını ve Meclis çalışmasının yürütülerek en düşük emekli aylığının duyurulacağını açıkladı.

TÜİK’in aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam gelmişti.

Zam oranının belli olmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşlarında yapılacak düzenleme de milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz yılın başında 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı, geçtiğimiz temmuz ayındaki zamla birlikte 16 bin 881 lira olmuştu.

TGRT Haber’de canlı yayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı için nasıl bir yol izleyeceklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, “TBMM AK Parti Grubu, en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM’ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak.” ifadelerini kullandı.

