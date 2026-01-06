En Düşük Emekli Maaşı Belli Olacak: Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı

Zam oranının belli olmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşlarında yapılacak düzenleme de milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz yılın başında 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı, geçtiğimiz temmuz ayındaki zamla birlikte 16 bin 881 lira olmuştu.

TGRT Haber’de canlı yayına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı için nasıl bir yol izleyeceklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, “TBMM AK Parti Grubu, en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM’ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak.” ifadelerini kullandı.