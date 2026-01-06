Borsa İstanbul İçin Bank Of America Açıkladı: "Dipteler, Fırsat Olabilir..."

Bank of America stratejistleri tarafından hazırlanan 2026 strateji raporu, borsa kulislerinde adeta deprem etkisi yarattı. Raporda, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin piyasa değerlerinin, küresel rakiplerine kıyasla oldukça iskontolu kaldığı vurgulanıyor. BofA analistlerine göre, enflasyondaki düşüş eğilimi ve rasyonel ekonomi politikaları, dev şirketlerin çarpanlarını tarihsel olarak en cazip seviyelere getirdi.

Piyasaların bu hareketli döneminde, hangi dev hissenin alım bölgesine yaklaştığını ve yabancı fonların hangi kapıları çaldığını anlık olarak takip etmek büyük önem taşıyor. Banka, yabancı yatırımcının tekrar rotayı İstanbul'a kırmasıyla birlikte büyük ölçekli hisselerde hızlı bir toparlanma bekliyor.

'Dipteler, Fırsat Olabilir': Ralli Kapıda mı?

BofA'nın raporunda en çok dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan kısım ise 'dipteler' vurgusu oldu. Banka; özellikle bankacılık, ulaştırma ve enerji sektöründeki bazı hisselerin dolar bazlı grafiklerde son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini belirtiyor. Analistler, 'Geçici dalgalanmalar, uzun vadeli ve bilinçli yatırımcılar için nadir görülen bir giriş penceresi açıyor' diyerek piyasadaki iyimserliği artırdı.

Bank of America stratejistlerine göre, küresel faiz indirim döngüsünün 2026 yılında hız kazanması, Borsa İstanbul gibi gelişmekte olan piyasalara likidite akışını tetikleyebilir ve bu da endeks için yeni rekorların kapısını aralayabilir.