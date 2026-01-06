Havale ve EFT İşlemlerinde Hesabınızdan Çekilen Tutar Artacak: Bankaların 2026 İşlem Ücretleri Belli Oldu

2026 yılı boyunca finansal işlemlerde uygulanacak tavan ücretler netleşirken, para transferlerinde vatandaşın cebinden çıkacak masraf da arttı. İlgili mevzuat gereği her yıl bir önceki senenin enflasyon verilerine göre yeniden belirlenen EFT ve havale ücretlerine, bu yıl itibarıyla yüzde 30,9 oranında zam yapıldı.

Yapılan düzenleme sadece işlem ücretlerini değil, transferlerde baz alınan tutar limitlerini de değiştirdi. Daha önceki tarifede 6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında değişen işlem basamakları, yeni dönemde 8 bin 300 lira ile 399 bin lira aralığına yükseltildi. Bankalar, 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren müşterilerinden bu yeni limitler ve ücretler üzerinden kesinti yapmaya başlayacak.

Vatandaşların günlük hayatta en sık başvurduğu mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan transferlerde maliyetler belirgin şekilde arttı. Yeni tarifeye göre, başka bir banka hesabına para gönderirken ödenecek en düşük masraf 6,40 liradan 8,37 liraya çıktı. Bu ücret, 8 bin 300 liraya kadar olan tüm transferlerde standart olarak uygulanacak. Gönderilen tutar 8 bin 300 lira ile 399 bin lira arasında olduğunda ise bankanın tahsil edeceği komisyon bedeli 16,76 lira olacak. 399 bin liranın üzerindeki yüksek montanlı para çıkışlarında ise vatandaşın ödeyeceği işlem ücreti 209,38 lira olarak kayıtlara geçti.