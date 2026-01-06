onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Havale ve EFT İşlemlerinde Hesabınızdan Çekilen Tutar Artacak: Bankaların 2026 İşlem Ücretleri Belli Oldu

Havale ve EFT İşlemlerinde Hesabınızdan Çekilen Tutar Artacak: Bankaların 2026 İşlem Ücretleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.01.2026 - 14:09

Bankacılık işlemlerinde vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek yeni dönem başlıyor. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte EFT ve havale ücretlerine yüzde 30'u aşan oranda zam yapıldı. 5 Şubat'tan itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle birlikte, para transferi yaparken ödeyeceğiniz en düşük ve en yüksek tutarlar sil baştan değişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankacılık sektöründe milyonlarca müşteriyi yakından ilgilendiren fiyat güncellemesi resmileşti.

Bankacılık sektöründe milyonlarca müşteriyi yakından ilgilendiren fiyat güncellemesi resmileşti.

2026 yılı boyunca finansal işlemlerde uygulanacak tavan ücretler netleşirken, para transferlerinde vatandaşın cebinden çıkacak masraf da arttı. İlgili mevzuat gereği her yıl bir önceki senenin enflasyon verilerine göre yeniden belirlenen EFT ve havale ücretlerine, bu yıl itibarıyla yüzde 30,9 oranında zam yapıldı.

Yapılan düzenleme sadece işlem ücretlerini değil, transferlerde baz alınan tutar limitlerini de değiştirdi. Daha önceki tarifede 6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında değişen işlem basamakları, yeni dönemde 8 bin 300 lira ile 399 bin lira aralığına yükseltildi. Bankalar, 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren müşterilerinden bu yeni limitler ve ücretler üzerinden kesinti yapmaya başlayacak.

Vatandaşların günlük hayatta en sık başvurduğu mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan transferlerde maliyetler belirgin şekilde arttı. Yeni tarifeye göre, başka bir banka hesabına para gönderirken ödenecek en düşük masraf 6,40 liradan 8,37 liraya çıktı. Bu ücret, 8 bin 300 liraya kadar olan tüm transferlerde standart olarak uygulanacak. Gönderilen tutar 8 bin 300 lira ile 399 bin lira arasında olduğunda ise bankanın tahsil edeceği komisyon bedeli 16,76 lira olacak. 399 bin liranın üzerindeki yüksek montanlı para çıkışlarında ise vatandaşın ödeyeceği işlem ücreti 209,38 lira olarak kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın