Şirketten Açıklama Geldi: Gıda Devi Nestle’nin Bazı Bebek Mamaları Piyasadan Toplatılıyor

Dünyanın önde gelen gıda üreticilerinden Nestle, bebek sağlığını tehdit edebilecek ciddi bir şüphe üzerine harekete geçerek SMA markalı bebek mamalarının ve devam sütlerinin belirli serilerini acil koduyla geri çağırdığını duyurdu. Şirket, söz konusu üretim partilerine ait ürünlerin içeriğinde zararlı bir toksin bulunma ihtimali nedeniyle ebeveynlerin bu mamaları kesinlikle kullanmaması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile koordineli yürütülen süreçte, geri çağırma listesindeki ürünlerde 'cereulide' adı verilen bir toksine rastlanabileceği açıklandı. Bu maddenin bebeklerin hassas bünyesinde mide bulantısı, şiddetli kusma ve karın krampları gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını tetikleyebileceği ifade edildi.

FSA tarafından yayımlanan uyarı metninde, toksinin yapısına dair kritik bir ayrıntıya da yer verildi. Söz konusu maddenin yüksek sıcaklıklara karşı son derece dirençli olduğu, dolayısıyla mama hazırlanırken kullanılan kaynar suyun veya pişirme işleminin bu toksini etkisiz hale getirmeyeceği vurgulandı. Uzmanlar, mamanın tüketilmesi durumunda belirtilerin çok kısa sürede ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin müşterilerine bir bilgilendirme notu gönderen Nestle yetkilileri, şu ana kadar bu ürünlerle ilişkilendirilen doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının rapor edilmediğini savundu. Kararın tamamen önleyici bir tedbir olarak, şirketin kalite ve güvenlik standartları gereği 'aşırı ihtiyat' ilkesiyle alındığı belirtildi.

Firma yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim mutlak önceliğimizdir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere yaşattığımız endişe veya rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz.'