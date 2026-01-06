Şirketten Açıklama Geldi: Gıda Devi Nestle’nin Bazı Bebek Mamaları Piyasadan Toplatılıyor
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cx2...
Gıda endüstrisinin devi Nestle, popüler bebek maması markası SMA'nın bazı üretim serilerini güvenlik gerekçesiyle acil olarak piyasadan çekme kararı aldı. Uzmanlar, yüksek ısıya dayanıklı olduğu için kaynatılsa dahi yok olmayan tehlikeli bir toksin şüphesi üzerine aileleri uyardı.
Nestle, bebek maması markası SMA'nın bazı üretim serilerini piyasadan çekme kararı aldı.
