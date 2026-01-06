Fiyat Listesi Yenilendi Görenler Saşırdı: Honda Civic'ten Sonra Hyundai i10'un da Türkiye'de Satışı Durduruldu
Türkiye'de otomobil fiyatları gündemden düşmezken, en ulaşılabilir modellerden biri olan Hyundai i10 hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Markanın resmi fiyat listesinden sessizce çıkarılan modelin satışı fiilen dururken, en ucuz sıfır araç arayanlar için seçenekler daha da azaldı. Geçtiğimiz günlerde Honda Civic’in de Türkiye’de satışı durdurulmuştu.
Türkiye otomobil pazarında uzun zamandır bütçe dostu seçeneklerin başında gelen Hyundai i10, markanın güncel satış listelerinden çıkarıldı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bayilerde de durum internet sitesinden farklı değil.
