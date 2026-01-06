onedio
Fiyat Listesi Yenilendi Görenler Saşırdı: Honda Civic'ten Sonra Hyundai i10'un da Türkiye'de Satışı Durduruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
06.01.2026 - 08:33

Türkiye'de otomobil fiyatları gündemden düşmezken, en ulaşılabilir modellerden biri olan Hyundai i10 hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Markanın resmi fiyat listesinden sessizce çıkarılan modelin satışı fiilen dururken, en ucuz sıfır araç arayanlar için seçenekler daha da azaldı. Geçtiğimiz günlerde Honda Civic’in de Türkiye’de satışı durdurulmuştu.

Türkiye otomobil pazarında uzun zamandır bütçe dostu seçeneklerin başında gelen Hyundai i10, markanın güncel satış listelerinden çıkarıldı.

Güney Koreli üreticinin Türkiye'deki resmi internet sitesi üzerinde yapılan son güncellemelerle birlikte, modelin fiyat bilgileri erişime kapatıldı. Bu hamleyle birlikte, markanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı araç seçeneği, bir üst basamakta yer alan i20 modeline yükseldi.

Sitedeki ilgili menülerde modelin tanıtım sayfaları aktif olsa da satın alma ve fiyatlandırma aşamasına geçildiğinde i10 seçeneğinin listede yer almadığı görülüyor. Mevcut tablo, markanın giriş seviyesindeki stratejisini değiştirdiğini ve i10 satışlarını fiilen durdurduğunu ortaya koyuyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bayilerde de durum internet sitesinden farklı değil.

Satış noktalarında i10 modeli için yeni sipariş kaydı oluşturulmazken, mevcut stokların büyük ölçüde eridiği bildiriliyor. Bayi ağından yansıyan bilgiler, ellerinde sadece geçmiş dönemden kalan çok az sayıda aracın bulunduğu ve yakın vadede fabrikadan yeni bir sevkiyat veya üretim planlaması beklenmediği yönünde.

Yaklaşık 1 milyon lira bandındaki başlangıç fiyatıyla sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için 'en ucuz sıfır otomobil' unvanını taşıyan modellerden biri olan i10'un devre dışı kalması, pazardaki giriş seviyesi makasını biraz daha açtı. Tüketiciler, markanın en uygun fiyatlı modeline ulaşmak için artık i20 baz alınarak daha yüksek bir bütçe ayırmak zorunda kalacak.

Konuyla ilgili Hyundai cephesinden henüz resmi bir açıklama veya basın duyurusu paylaşılmadı. Aracın küresel pazardaki üretimi ve varlığı devam ederken, Türkiye operasyonundaki bu kesintinin kalıcı bir veda mı yoksa tedarik zincirine bağlı geçici bir planlama mı olduğu belirsizliğini koruyor.

