Fiyat Listesi Yenilendi Görenler Saşırdı: Honda Civic'ten Sonra Hyundai i10'un da Türkiye'de Satışı Durduruldu

Satış noktalarında i10 modeli için yeni sipariş kaydı oluşturulmazken, mevcut stokların büyük ölçüde eridiği bildiriliyor. Bayi ağından yansıyan bilgiler, ellerinde sadece geçmiş dönemden kalan çok az sayıda aracın bulunduğu ve yakın vadede fabrikadan yeni bir sevkiyat veya üretim planlaması beklenmediği yönünde.

Yaklaşık 1 milyon lira bandındaki başlangıç fiyatıyla sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için 'en ucuz sıfır otomobil' unvanını taşıyan modellerden biri olan i10'un devre dışı kalması, pazardaki giriş seviyesi makasını biraz daha açtı. Tüketiciler, markanın en uygun fiyatlı modeline ulaşmak için artık i20 baz alınarak daha yüksek bir bütçe ayırmak zorunda kalacak.

Konuyla ilgili Hyundai cephesinden henüz resmi bir açıklama veya basın duyurusu paylaşılmadı. Aracın küresel pazardaki üretimi ve varlığı devam ederken, Türkiye operasyonundaki bu kesintinin kalıcı bir veda mı yoksa tedarik zincirine bağlı geçici bir planlama mı olduğu belirsizliğini koruyor.