Hız Yapanın da Ambulansa Yol Vermeyenin de Ehliyetine El Koyulacak! İşte Yeni Dönem Trafik Cezalarında

Hız Yapanın da Ambulansa Yol Vermeyenin de Ehliyetine El Koyulacak! İşte Yeni Dönem Trafik Cezalarında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.01.2026 - 07:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa teklifiyle trafik kuralları sil baştan değişiyor. Hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetlerine el konulması, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenlere rekor para cezaları verilmesi ve kaçak geçiş yapanlara hapis yolu açılması gibi radikal kararlar kapıda.

Kaynak: Veli Toprak / Sözcü

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik hazırlanan kapsamlı kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik hazırlanan kapsamlı kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; Yeni düzenleme, caydırıcılığı artırmak amacıyla bugüne kadar görülmemiş düzeyde ağır yaptırımlar içeriyor. Özellikle trafikteki saldırgan tutumlar, aşırı hız ve geçiş üstünlüğü ihlalleri için hapis cezasından ehliyet iptaline, yüz binlerce liralık para cezasından araç bağlamaya kadar sert önlemler pakette yer alıyor.

Teklifin en çok konuşulacak maddelerinden biri, trafikte 'maganda' olarak nitelendirilen saldırgan sürücülere yönelik yaptırımlar oldu. Seyir halindeyken başka bir aracı taciz eden, sıkıştıran ya da aracından inerek diğer sürücülere saldırmaya kalkan kişiler, tam 180 bin lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu kişilerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konulacak. Ayrıca trafik denetimlerinden kaçmak için araçlarına radar tespit cihazı taktıranlara, bu cihazları üretenlere veya ithal edenlere 185 bin liradan başlayıp 370 bin liraya kadar varan rekor cezalar kesilecek.

Şehir içi hız limitlerine uymayan sürücüleri de zor günler bekliyor. Yerleşim yerlerinde hız sınırını bir yıl içerisinde beş kez ihlal edenlerin ehliyetleri, aştıkları sürate göre kademeli olarak geri alınacak. Hız sınırını 55 ile 64 kilometre arasında aşanlar 30 gün, 65 kilometre hızla aşanlar 60 gün, 66 kilometre ve üzerinde bir süratle aşanlar ise tam 90 gün boyunca direksiyon başına geçemeyecek. Benzer şekilde kırmızı ışık ihlali yaparak bir kazaya neden olan sürücülerin ehliyetine de iki ay süreyle el konulacak.

Hayat kurtaran ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere uygulanan cezalar da katlanarak artıyor. Bu araçların geçişini engelleyen sürücülere 15 bin ile 46 bin lira arasında değişen para cezaları verilecek ve ehliyetleri bir ay süreyle askıya alınacak. Sokaklarda veya caddelerde izinsiz yarış yapan ya da 'drift' atan sürücüler ise 46 bin lira ceza ödemenin yanı sıra ehliyetlerini iki yıl boyunca kaybedecek.

Düzenleme, günlük hayatta sıkça karşılaşılan ihlalleri de kapsıyor. Direksiyon başında cep telefonuyla konuşmanın faturası 5 bin liraya yükseltilirken, yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız edenlere 16 bin lira ceza kesilecek. Teklifteki en ağır yaptırım ise ölümlü veya yaralanmalı bir kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücüler için getiriliyor; bu kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
