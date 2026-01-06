Ciciş Kardeşlerden Ceyda Ersoy, Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden bazıları ifade ve test sonuçlarının ardından serbest bırakılırken bazıları da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu soruşturma kapsamda katıldıkları bir yarışmada ünlenen ve kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy da gece saatlerinde gözaltına alındı.

Kardeşlerden Esra Ersoy da Muğla'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Esra Ersoy, 'cinsel istismar' suçlamasıyla Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı 10 yıl 1 ay hapis cezasının ardından hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası İstanbul'da gözaltına alınmıştı.