Kar Yağışı Tatili Nedeniyle Ara Tatil Erken Başlayabilir: Türkiye Yeni Soğuk Hava Dalgasını Bekliyor
Türkiye’de geçtiğimiz hafta içinde etkili olan Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar hızla düşmüş ve birçok kentte kar yağışı meydana gelmişti. Kar nedeniyle bazı kentlerde eğitime ara verilmişti. Türkiye’nin, 12 Ocak’tan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinde olacağı belirtildi. X’teki popüler sosyal medya hesabı Hava Forum, 12-16 Ocak tarihleri arasında etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da dahi okulların tatil edilebileceğini ifade etti. Beklenen kar yağışı olursa, 19 Ocak’ta başlayacak ara tatil kar yağışı nedeniyle erken başlayabilir.
Türkiye’de havalar uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş, ancak geçtiğimiz hafta “resmen” kış gelmişti.
Hava Forum’un paylaşımı
