Kar Yağışı Tatili Nedeniyle Ara Tatil Erken Başlayabilir: Türkiye Yeni Soğuk Hava Dalgasını Bekliyor

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye’nin yüzde 73’ünde kar yağışı görülmüştü. Kar yağışının, özellikle kuraklık tehlikesi olan bazı yerlerde yağması da sevinçle karşılanmıştı.

Ayrıca soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar da eksi derecelere düşmüş ve birçok kentte okullar tatil edilmişti.

Türkiye’nin yeni bir soğuk hava dalgasının esiri olacağı belirtildi.

Avrupa kaynaklı soğuk hava dalgasının Türkiye’ye 12 Ocak’ta giriş yapması bekleniyor. Yeni soğuk hava dalgası ile birlikte birçok kentte yeniden kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

X’teki Hava Forum sayfası ise soğuk hava dalgası ile İstanbul’da bile okulların tatil olabileceğini söyledi. Beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte normalde öğrenciler, 19 Ocak’ta başlayacak ara tatile erken girmiş olacak.