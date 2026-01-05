onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kar Yağışı Tatili Nedeniyle Ara Tatil Erken Başlayabilir: Türkiye Yeni Soğuk Hava Dalgasını Bekliyor

Kar Yağışı Tatili Nedeniyle Ara Tatil Erken Başlayabilir: Türkiye Yeni Soğuk Hava Dalgasını Bekliyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 23:35

Türkiye’de geçtiğimiz hafta içinde etkili olan Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar hızla düşmüş ve birçok kentte kar yağışı meydana gelmişti. Kar nedeniyle bazı kentlerde eğitime ara verilmişti. Türkiye’nin, 12 Ocak’tan sonra yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinde olacağı belirtildi. X’teki popüler sosyal medya hesabı Hava Forum, 12-16 Ocak tarihleri arasında etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da dahi okulların tatil edilebileceğini ifade etti. Beklenen kar yağışı olursa, 19 Ocak’ta başlayacak ara tatil kar yağışı nedeniyle erken başlayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de havalar uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş, ancak geçtiğimiz hafta “resmen” kış gelmişti.

Türkiye’de havalar uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş, ancak geçtiğimiz hafta “resmen” kış gelmişti.

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye’nin yüzde 73’ünde kar yağışı görülmüştü. Kar yağışının, özellikle kuraklık tehlikesi olan bazı yerlerde yağması da sevinçle karşılanmıştı.

Ayrıca soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar da eksi derecelere düşmüş ve birçok kentte okullar tatil edilmişti.

Türkiye’nin yeni bir soğuk hava dalgasının esiri olacağı belirtildi.

Avrupa kaynaklı soğuk hava dalgasının Türkiye’ye 12 Ocak’ta giriş yapması bekleniyor. Yeni soğuk hava dalgası ile birlikte birçok kentte yeniden kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

X’teki Hava Forum sayfası ise soğuk hava dalgası ile İstanbul’da bile okulların tatil olabileceğini söyledi. Beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte normalde öğrenciler, 19 Ocak’ta başlayacak ara tatile erken girmiş olacak.

Hava Forum’un paylaşımı

Hava Forum’un paylaşımı
twitter.com

'Kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgası yola çıkmaya hazırlanıyor. Şayet gelirse İstanbul'da bile öğrencileri sevindirecek gelişmeler olabilir. 12-16 Ocak arası birinci dalga heyecan verici gelişmeleri yakın takipteyiz. Gerçek kış henüz başlamadı, bol yağışlar yolda... Çok mutlu olacağız inşallah, haydi yolumuz açık olsun...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın