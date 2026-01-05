Galatasaray, Trabzonspor’u 4 Golle Yenerek Süper Kupa’da Finale Yükseldi
Galatasaray, bu sezon ilk kez oynanan yeni Turkcell Süper Kupa formatında finale adını yazdırdı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmayı Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Icardi’nin golleriyle 4-1 kazandı. Trabzonspor’un tek golü ise Felipe Augusto’dan geldi. Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Bu sezon ilk kez yeni formatı ile oynanan Turkcell Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray oldu.
ts bitik la finalde ne işi va mendebur takımın :D
Bunca yıldır süper kupa maçı oynandı. Nedense, bu sezon 2 takım daha eklendi. Süper kupa maçını turnuva maçına çevirdiler, birilerinin paşa gönlü olsun diye...
