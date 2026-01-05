onedio
Galatasaray, Trabzonspor’u 4 Golle Yenerek Süper Kupa’da Finale Yükseldi

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 22:28

Galatasaray, bu sezon ilk kez oynanan yeni Turkcell Süper Kupa formatında finale adını yazdırdı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmayı Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Icardi’nin golleriyle 4-1 kazandı. Trabzonspor’un tek golü ise Felipe Augusto’dan geldi. Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ilk kez yeni formatı ile oynanan Turkcell Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray oldu.

Galatasaray, Gaziantep’te oynanan maçta ilk yarıyı Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı’nın attığı gollerle 2-0 önde kapattı. Trabzonspor, 55. dakikada Felipe Augusto ile farkı 1’e indirse de 63’te Yunus Akgün sahneye çıktı ve skoru 3-1’e getirdi. Galatasaray’da Icardi, 81. dakikada kapanışı yaptı ve Galatasaray, Süper Kupa’da adını finale yazdırdı.

Galatasaray’ın Turkcell Süper Kupa finalindeki rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibi olacak. Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.

Nefret Makamı

ts bitik la finalde ne işi va mendebur takımın :D

Uğur Balaban

Bunca yıldır süper kupa maçı oynandı. Nedense, bu sezon 2 takım daha eklendi. Süper kupa maçını turnuva maçına çevirdiler, birilerinin paşa gönlü olsun diye...

