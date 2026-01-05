onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Bu Tenis Testinde 100 Üstünden Kaç Puan Alabileceksin?

etiket Bu Tenis Testinde 100 Üstünden Kaç Puan Alabileceksin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.01.2026 - 10:01

Bugün o meşhur tenis bilgini tartıya çıkarıyoruz! Kimsenin kolay kolay cevaplayamayacağı, araya serpiştirdiğimiz 'terleten' sorularla gerçek bir tenis gurmesi olup olmadığını kanıtlama vakti.

Hazırsan başlayalım; bakalım 100 tam puan alıp kupayı kaldırabilecek misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuz! Wimbledon’da oyuncuların uyması gereken katı kıyafet kuralı nedir?

2. Tenis maçları genellikle hangi puanla başlar?

3. Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsoru olan kurum hangisi?

4. Dikkat: Şimdi zor bir soru geliyor!

5. Teniste topu oyuna sokmak için yapılan ilk vuruşa ne ad verilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şimdi biraz zor bir soru geliyor! "Grand Slam" terimi aslında kökenini hangi oyun veya spor dalından almış?

7. Bir tenis maçında skor 40-40 olduğunda bu duruma ne ad verilir?

7. Bir tenis maçında skor 40-40 olduğunda bu duruma ne ad verilir?

8. Kortta topun çizgiyi geçip geçmediğini belirlemek için kullanılan dijital sistemin adı nedir?

8. Kortta topun çizgiyi geçip geçmediğini belirlemek için kullanılan dijital sistemin adı nedir?

9. Peki, set 6-6 berabere biterse kazananı belirleyen bölüme ne denir?

10. Geldik son soruya! Rakibe hiç puan vermeden kazanılan oyuna ne ad verilir?

0-20 Puan: Top Toplayıcı!

Tenis dünyasına henüz 'merhaba' dedin. Belki raket tutuşun biraz acemi, belki kurallar şimdilik karışık geliyor ama merak etme; her şampiyon bir gün bu noktadan başladı! Tenis dünyasındaki etkinliklerini ve desteklediği turnuvaları takip ederek kortların tozunu yutmaya hazır ol. Bir sonraki testte seni 'Isınma Turları'na bekliyoruz!

30-50 Puan: Isınma Turlarındasın!

Temel kuralları biliyor, televizyonda bir maç gördüğünde kimin önde olduğunu hemen anlıyorsun. Ancak 'Grand Slam' dünyasının derinlikleri için biraz daha antrenmana ihtiyacın var. Maç özetlerini biraz daha dikkatli izleyip tenis kültürünü zenginleştirerek kısa sürede 'Seri Başı' oyuncular listesine adını yazdırabilirsin. Unutma, azim her kapıyı açar!

60-80 Puan: Seri Başı Oyuncu!

Gerçek bir tenis izleyicisi olduğun skorundan belli! Kortun dilinden anlıyor, taktik vuruşları ve oyuncu psikolojilerini yakından takip ediyorsun. Çoğu soruyu rahatlıkla geçtin ve tenis kültürün ortalamanın çok üzerinde. Heyecanı yerinde yaşamayı seviyorsun; belki de bir sonraki turnuvada seni tribünlerde, hatta kortta görmeliyiz!

90 Puan: Finalist!

Sadece tek bir puanla şampiyonluk kupasını kaçırdın! Ama üzülme, bu skor seni dünya klasmanında en üst sıralara taşır. Tenis bilgin o kadar derin ki, arkadaş ortamlarında 'yorumcu' edasıyla maç analizi yapabilirsin. Tenis senin için bir spordan çok daha fazlası, adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş. Profesyonelliğe sadece bir adımın kalmış!

100 Puan: Grand Slam Şampiyonu!

Sen tam bir tenis gurususun! Fred Perry'nin tarihinden briç terimlerine kadar her şeye hakimsin. Bu zorlu testi firesiz geçmek her yiğidin harcı değil. Tenis kültürünle herkesi hayran bıraktın. Bu başarının ardından kupanı alıp locadan en prestijli maçları izlemeyi hak ediyorsun. Tebrikler şampiyon!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın