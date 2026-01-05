Bu Tenis Testinde 100 Üstünden Kaç Puan Alabileceksin?
Bugün o meşhur tenis bilgini tartıya çıkarıyoruz! Kimsenin kolay kolay cevaplayamayacağı, araya serpiştirdiğimiz 'terleten' sorularla gerçek bir tenis gurmesi olup olmadığını kanıtlama vakti.
Hazırsan başlayalım; bakalım 100 tam puan alıp kupayı kaldırabilecek misin?
1. İlk sorumuz! Wimbledon’da oyuncuların uyması gereken katı kıyafet kuralı nedir?
2. Tenis maçları genellikle hangi puanla başlar?
3. Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsoru olan kurum hangisi?
4. Dikkat: Şimdi zor bir soru geliyor!
5. Teniste topu oyuna sokmak için yapılan ilk vuruşa ne ad verilir?
6. Şimdi biraz zor bir soru geliyor! "Grand Slam" terimi aslında kökenini hangi oyun veya spor dalından almış?
7. Bir tenis maçında skor 40-40 olduğunda bu duruma ne ad verilir?
8. Kortta topun çizgiyi geçip geçmediğini belirlemek için kullanılan dijital sistemin adı nedir?
9. Peki, set 6-6 berabere biterse kazananı belirleyen bölüme ne denir?
10. Geldik son soruya! Rakibe hiç puan vermeden kazanılan oyuna ne ad verilir?
0-20 Puan: Top Toplayıcı!
30-50 Puan: Isınma Turlarındasın!
60-80 Puan: Seri Başı Oyuncu!
90 Puan: Finalist!
100 Puan: Grand Slam Şampiyonu!
