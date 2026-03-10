onedio
Domatesiniz "Samana" Dönsün İstemiyorsanız Yaygın Alışkanlıktan Vazgeçin!

Dilara Bağcı Peker
10.03.2026 - 09:24

Pazardan veya marketten özenle seçtiğiniz, mis gibi kokan o kıpkırmızı domateslerin eve gelince neden aynı lezzette olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Hatta çevrenize 'nerede o eski domatesler' diyor olabilirsiniz. Aslında bu sorunun nedeni evimizde: Buzdolabı!

Peki domates nerede ve nasıl saklanmalı?

"Nerede o eski domatesler" diyorsanız, alışkanlıklarınızı değiştirmekte fayda var.

Çoğumuz taze kalsın diye aldığımız her şeyi sorgusuz sualsiz dolaba atıyoruz. Ancak domates, soğukla arası hiç iyi olmayan, narin bir meyve. Buzdolabına girdiği an o güzelim kokusunu veren uçucu bileşiklerini kaybediyor, dokusu bozuluyor ve ağzınızda kumlu, tatsız bir his bırakmaya başlıyor. Kısacası, kendi ellerinizle domatesi 'samana' çeviriyorsunuz.

Düşük sıcaklık, domatesin doğal olgunlaşma sürecini kesiyor ve domates henüz lezzetinde 'top' noktasına ulaşamadan tüketiliyor. Ayrıca soğuk ortam, domatesin hücre yapısına da zarar veriyor. Bu nedenle domateslerin eskisi kadar güzel olmadığını düşünüyorsunuz!

Domatesin Tadını ve Dokusunu Korumak İçin 5 Altın Kural

Domateslerinizin o meşhur 'köy domatesi' tadını korumasını istiyorsanız, şu adımlara dikkat etmelisiniz:

  • Soğuktan Uzak Tutun: Domatesin ideal saklama sıcaklığı 12-15°C arasıdır. Buzdolabının 4 derecelik havası, domatesin lezzet üreten genlerini resmen 'uykuya daldırır' ve bu işlem geri döndürülemez.

  • Mutfak Tezgahını Tercih Edin: Domateslerinizi doğrudan güneş almayan, serin ve havadar bir mutfak tezgahında saklayın. Bu sayede olgunlaşmaya ve aromasını artırmaya devam ederler.

  • Ters Çevirerek Saklayın: Domatesler en çok sap kısmından su kaybeder ve bozulmaya başlar. Sap kısımları alta gelecek şekilde (baş aşağı) dizmek, nem kaybını azaltarak daha uzun süre diri kalmalarını sağlar.

  • Eğer Dolaba Koyduysanız: Eğer domatesleriniz çoktan dolapta soğuduysa, yemeden en az 3-4 saat önce dışarı çıkarın. Oda sıcaklığına gelmesi, kaybettiği aromanın bir kısmını geri kazanmasına yardımcı olacaktır.

  • Yumuşayanları Hemen Ayırın: Bir tane bozuk domates, yanındakileri de hızla çürütür. Eğer yumuşamaya başlayan varsa, onu bekletmeden sosa veya yemeğe dönüştürün.

*Görsel, bir yapay zeka aracı olan Gemini ile üretilmiştir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
