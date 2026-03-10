onedio
Sektördeki Kriz Açığa Çıktı: Reyting Uzmanı, Krizin Dizi Sayısına Etkisini Gözler Önüne Serdi!

Sektördeki Kriz Açığa Çıktı: Reyting Uzmanı, Krizin Dizi Sayısına Etkisini Gözler Önüne Serdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.03.2026 - 10:44

Dizi sektöründe sürelerin uzaması, reklam gelirlerinin düşmesi, artan maliyetler büyük bir krize yol açmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dizi sektöründeki büyük krizin ardından bölüm başı 100 bin dolara kadar destekte bulunacağını açıklanmıştı. Reyting uzmanı, sektördeki krizin dizi sayısına etkisini gözler önüne serdi.

Dizi sektöründeki büyük kriz sebebiyle pek çok dizi erteleniyor, iptal ediliyor ya da erken final yapmak zorunda kalıyor.

Reyting kaygısı, reklam gelirlerinin düşüklüğü, dizi sürelerinin uzunluğu, maliyetlerin ve oyuncu kaşelerinin artması gibi sebepler büyük bir krize yol açtı. Türk dizi sektöründeki kriz dünya basınında bile yer buldu. Yaşanan krizin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sektöre destek açıklaması geldi. Açıklama sonrasında da pek çok dizi için final ya da iptal kararı alındı.

Reyting uzmanı, sektördeki krizin dizi sayılarına da etki ettiğini yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

Bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda ocak ayı sonrası başlayan dizilerin sayısını açıklayan reyting uzmanı, sezondaki toplam dizi sayısını da belirtti. Düşüşün apaçık ortada olduğu görüldü. Reyting uzmanının yaptığı paylaşım:

'Ocak ayı sonrası

2025-2026'da 7 yeni (toplam 36 dizi)

2024-2025'te 8 (toplam 44)

2023-2024'te 14 (toplam 53)

2022-2023'te 14 (toplam 57)

2021-2022'de 13 (toplam 54)

2020-2021'de 11 (toplam 56)'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
