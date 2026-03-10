Sektördeki Kriz Açığa Çıktı: Reyting Uzmanı, Krizin Dizi Sayısına Etkisini Gözler Önüne Serdi!
Dizi sektöründe sürelerin uzaması, reklam gelirlerinin düşmesi, artan maliyetler büyük bir krize yol açmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dizi sektöründeki büyük krizin ardından bölüm başı 100 bin dolara kadar destekte bulunacağını açıklanmıştı. Reyting uzmanı, sektördeki krizin dizi sayısına etkisini gözler önüne serdi.
Dizi sektöründeki büyük kriz sebebiyle pek çok dizi erteleniyor, iptal ediliyor ya da erken final yapmak zorunda kalıyor.
Reyting uzmanı, sektördeki krizin dizi sayılarına da etki ettiğini yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.
