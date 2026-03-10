Cennetin Çocukları’ndan Ayrılmıştı: Rol Arkadaşı Ali Gözüşirin İsmail Hacıoğlu’na Desteğini Paylaştı

Pazartesi günleri yayınlanan dizi, Uzak Şehir gibi güçlü bir rakibi olmasına rağmen reytinglerde sabit bir izleyici kitlesi kazandığını kanıtlamıştı. Başrolleri İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya paylaşıyordu. Ancak İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan ani ayrılışıyla birlikte neredeyse tüm hikayede değişikliğe gidildi. Özgü Kaya da projeden ayrıldı ve yeni başroller geldi.