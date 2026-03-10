onedio
Cennetin Çocukları’ndan Ayrılmıştı: Rol Arkadaşı Ali Gözüşirin İsmail Hacıoğlu’na Desteğini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.03.2026 - 09:42

Geçtiğimiz haftalarda yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testleri pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, yeni sezonda başlayan ve başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisinden ayrılmak durumunda kalmıştı. Şimdiyse dizideki rol arkadaşı Ali Gözüşirin, Hacıoğlu’nu paylaşarak desteğini belirtti. Gelin detaylara geçelim…

Cennetin Çocukları TRT 1’de 2025-2026 yeni sezonu için başlamıştı.

Pazartesi günleri yayınlanan dizi, Uzak Şehir gibi güçlü bir rakibi olmasına rağmen reytinglerde sabit bir izleyici kitlesi kazandığını kanıtlamıştı. Başrolleri İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya paylaşıyordu. Ancak İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan ani ayrılışıyla birlikte neredeyse tüm hikayede değişikliğe gidildi. Özgü Kaya da projeden ayrıldı ve yeni başroller geldi.

Ali Gözüşirin de Cennetin Çocukları kadrosunda yer aldığı için İsmail Hacıoğlu ile paylaşım yaparak desteğini gözler önüne serdi.

Ufak Tefek Cinayetler, Her Yerde Sen gibi dizilerdeki rolleriyle tanıdığımız Ali Gözüşirin Cennetin Çocukları’nda Adem karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz gün ise Instagram hesabı üzerinden İsmail Hacıoğlu ile bir fotoğrafını paylaştı ve “En güzel iyikilerden…” notunu düştü.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
