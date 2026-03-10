Cennetin Çocukları’ndan Ayrılmıştı: Rol Arkadaşı Ali Gözüşirin İsmail Hacıoğlu’na Desteğini Paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve testleri pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu, yeni sezonda başlayan ve başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisinden ayrılmak durumunda kalmıştı. Şimdiyse dizideki rol arkadaşı Ali Gözüşirin, Hacıoğlu’nu paylaşarak desteğini belirtti. Gelin detaylara geçelim…
Cennetin Çocukları TRT 1’de 2025-2026 yeni sezonu için başlamıştı.
Ali Gözüşirin de Cennetin Çocukları kadrosunda yer aldığı için İsmail Hacıoğlu ile paylaşım yaparak desteğini gözler önüne serdi.
