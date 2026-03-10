Yine Reddedildi! Survivor'da Aşk İtirafında Bulunan Sercan'a Deniz'den Cevap Geldi!
Survivor'da daha önce Nisa ve Aleyna'ya duyguları olan Sercan, bu sezon da Deniz'e karşı hisleriyle gündeme geldi. Son dönemde Deniz'e karşı yakınlığıyla da dikkat çeken Sercan bir kez daha reddedildi.
İletişim oyunundan ablasından uyarı alan Deniz, Sercan'a karşı özel bir duygusu olmadığını açıkladı.
