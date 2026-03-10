Yine Reddedildi! Survivor'da Aşk İtirafında Bulunan Sercan'a Deniz'den Cevap Geldi!

Duygularını gizlemeyen ve bu konuda net olan Sercan, bu konuyu özellikle Seren Ay'la konuşmuştu. Hatta bunun tek taraflı olmadığını düşündüğünü de dile getirmişti. Hatta Eren'in elenmesinin ardından Sercan'ın Eren'i takımda istememesi de bu ilgiye yorulmuştu. Sercan'ın Deniz'e giderek daha yakın davranması da 'karşılıklı mı?' sorularını gündeme getirmişti.