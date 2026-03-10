onedio
Yine Reddedildi! Survivor'da Aşk İtirafında Bulunan Sercan'a Deniz'den Cevap Geldi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2026 - 10:14

Survivor'da daha önce Nisa ve Aleyna'ya duyguları olan Sercan, bu sezon da Deniz'e karşı hisleriyle gündeme geldi. Son dönemde Deniz'e karşı yakınlığıyla da dikkat çeken Sercan bir kez daha reddedildi.

Survivor'da daha önce Aleyna ve Nisa'ya duyguları olan Sercan, bu kez de Deniz'den hoşlanıyor.

Duygularını gizlemeyen ve bu konuda net olan Sercan, bu konuyu özellikle Seren Ay'la konuşmuştu. Hatta bunun tek taraflı olmadığını düşündüğünü de dile getirmişti. Hatta Eren'in elenmesinin ardından Sercan'ın Eren'i takımda istememesi de bu ilgiye yorulmuştu. Sercan'ın Deniz'e giderek daha yakın davranması da 'karşılıklı mı?' sorularını gündeme getirmişti.

İletişim oyunundan ablasından uyarı alan Deniz, Sercan'a karşı özel bir duygusu olmadığını açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
