Barbie Ferreira’nın Verdiği Kilolar ve Değişimi Gündem Oldu!

Dizideki performansı kadar güçlü duruşu ve özgüveniyle de konuşulan Ferreira, yıllarca moda dünyasında farklı beden tiplerinin görünürlüğü için mücadele eden isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Genç yaşta modellik kariyerine başlayan Ferreira, kampanyalarda Photoshop kullanılmamasını savunan projelerde yer alarak beden olumlama hareketinin en güçlü temsilcilerinden biri haline gelmişti. Oyunculuk kariyerinde ise Unpregnant, Nope ve son olarak çeşitli yeni projelerle yoluna devam eden yıldız isim, Euphoria’dan ayrıldıktan sonra da kariyerini sinema ve moda dünyasında sürdürmeye devam ediyor.