onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Barbie Ferreira’nın Verdiği Kilolar ve Değişimi Gündem Oldu!

Barbie Ferreira’nın Verdiği Kilolar ve Değişimi Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.03.2026 - 08:58

“Euphoria” dizisindeki Kat karakteriyle dünya çapında tanınan Barbie Ferreira, hem oyunculuğu hem de yıllarca savunduğu beden olumlama hareketiyle adından söz ettiren isimlerden biri olmuştu. Moda dünyasında farklı beden tiplerinin görünürlüğünü savunan güçlü duruşuyla dikkat çeken Ferreira, son dönemde verdiği kilolar ve değişen görünümüyle yeniden gündemde. Ünlü oyuncunun Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği transparan elbise ise bu değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1996 doğumlu oyuncu ve model Barbie Ferreira, özellikle HBO’nun fenomen dizisi Euphoria’da hayat verdiği Kat Hernandez karakteriyle dünya çapında tanınmıştı.

1996 doğumlu oyuncu ve model Barbie Ferreira, özellikle HBO’nun fenomen dizisi Euphoria’da hayat verdiği Kat Hernandez karakteriyle dünya çapında tanınmıştı.

Dizideki performansı kadar güçlü duruşu ve özgüveniyle de konuşulan Ferreira, yıllarca moda dünyasında farklı beden tiplerinin görünürlüğü için mücadele eden isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Genç yaşta modellik kariyerine başlayan Ferreira, kampanyalarda Photoshop kullanılmamasını savunan projelerde yer alarak beden olumlama hareketinin en güçlü temsilcilerinden biri haline gelmişti. Oyunculuk kariyerinde ise Unpregnant, Nope ve son olarak çeşitli yeni projelerle yoluna devam eden yıldız isim, Euphoria’dan ayrıldıktan sonra da kariyerini sinema ve moda dünyasında sürdürmeye devam ediyor.

Barbie Ferreira’nın son aylarda verdiği kilolar ve yeni görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Barbie Ferreira’nın son aylarda verdiği kilolar ve yeni görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıkması ve sonrasında katıldığı etkinliklerde daha zayıf görüntüsü dikkat çekti. Bazı haberlerde oyuncunun son bir yılda yaklaşık 20 kilo civarında kilo verdiği iddia edilirken, Ferreira ise bu süreçle ilgili net bir diyet ya da yöntem açıklamadı. 

Stil tercihleriyle sık sık konuşulan ünlü oyuncu, Paris Moda Haftası'na katıldı. Ferreira, etkinlikte tercih ettiği transparan elbisesiyle adeta tüm bakışları üzerine topladı. Barbie Ferreira’nın verdiği kilolar ve dikkat çeken değişimi bir kez daha gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın