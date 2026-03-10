Barbie Ferreira’nın Verdiği Kilolar ve Değişimi Gündem Oldu!
“Euphoria” dizisindeki Kat karakteriyle dünya çapında tanınan Barbie Ferreira, hem oyunculuğu hem de yıllarca savunduğu beden olumlama hareketiyle adından söz ettiren isimlerden biri olmuştu. Moda dünyasında farklı beden tiplerinin görünürlüğünü savunan güçlü duruşuyla dikkat çeken Ferreira, son dönemde verdiği kilolar ve değişen görünümüyle yeniden gündemde. Ünlü oyuncunun Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği transparan elbise ise bu değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.
1996 doğumlu oyuncu ve model Barbie Ferreira, özellikle HBO’nun fenomen dizisi Euphoria’da hayat verdiği Kat Hernandez karakteriyle dünya çapında tanınmıştı.
Barbie Ferreira’nın son aylarda verdiği kilolar ve yeni görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
