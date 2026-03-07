onedio
Bir İçerik Üreticisinin Oyuncu Aslı Enver'e Olan Benzerliği Şaşkınlık Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2026 - 14:37

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Aslı Enver, bu kez bir projeyle değil sosyal medyada gündem olan bir benzerlikle konuşuluyor. @haticeevren_ kullanıcı adıyla içerikler üreten bir dijital içerik üreticisinin paylaştığı video kısa sürede dikkat çekti. Videoyu izleyen birçok kullanıcı, genç kadının Aslı Enver’e olan benzerliğini fark edince yorumlar peş peşe geldi.

Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle uzun yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olan Aslı Enver, yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran oyuncular arasında.

Kariyeri boyunca birçok popüler dizi ve filmde rol alan Enver, özellikle Kavak Yelleri ve İstanbullu Gelin gibi yapımlardaki performansıyla adından sıkça söz ettirdi. Son olarak Enfes Bir Akşam projesinde izlediğimiz ünlü oyuncu, bu kez bir projeyle değil sosyal medyada gündem olan bir benzerlikle konuşuluyor.

@haticeevren_ kullanıcı adıyla içerikler üreten bir dijital içerik üreticisinin paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımı izleyen birçok kullanıcı, genç kadının Aslı Enver’e olan benzerliğini fark ederek yorumlarda bunu dile getirdi.

Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken sosyal medyada yorumlar da peş peşe geldi. Birçok kullanıcı içerik üreticisini ilk gördüğünde Aslı Enver sandığını yazarken, bazı kullanıcılar da benzerliğin gerçekten şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

