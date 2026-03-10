onedio
Alnını Reklam Alanına Çeviren YouTuber'a Mr. Beast'ten Teklif Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2026 - 09:39

Bazen iyi bir fikrin nereden geleceği belli olmayabiliyor. Wilfred isimli bir YouTuber da sık sık görünüşüyle ilgili yorum alıyordu. Onu takip edenler alnının çok geniş olduğunu şaka yollu hatırlatıyordu. Wilfred de bu durumu fırsata çevirdi. Alnını reklama açacağını duyuran YouTuber'a Mr. Beast başta olmak üzere pek çok kişi reklam teklifinde bulundu.

Genç YouTuber şöyle bir duyuru videosu paylaştı.

Genç YouTuber şöyle bir duyuru videosu paylaştı.

Alnımda reklam alanı satıyorum. Alnımla ilgili çok fazla 'çirkinleşmiş' (chopped) yorumu ve çok fazla dikkat aldım. Bu yüzden ben de bunu paraya dönüştürebileceğimi düşündüm. Eğer ilgileniyorsanız bana DM atabilir veya aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Her bir fiyat yukarıda listelenmiş durumda ve alanı bir haftalığına satın alıyorsunuz. Haberinizi bekliyorum.

Kendisine isim yapmış şirketlerden de teklif geldi.

Kendisine isim yapmış şirketlerden de teklif geldi.

Ancak Mr. Beast 'Tümünü satın alacağım' diye rakiplerine rest çekti. Ardından X hesabından da bu alanın (alnın) fiyatının ne kadar olacağını sordu. Wilfred isimli YouTuber'ın kendisine gelen olumsuz yorumları fırsata çevirmesi sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan olayı oldu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
