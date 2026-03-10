Alnını Reklam Alanına Çeviren YouTuber'a Mr. Beast'ten Teklif Geldi

Alnımda reklam alanı satıyorum. Alnımla ilgili çok fazla 'çirkinleşmiş' (chopped) yorumu ve çok fazla dikkat aldım. Bu yüzden ben de bunu paraya dönüştürebileceğimi düşündüm. Eğer ilgileniyorsanız bana DM atabilir veya aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Her bir fiyat yukarıda listelenmiş durumda ve alanı bir haftalığına satın alıyorsunuz. Haberinizi bekliyorum.