Alnını Reklam Alanına Çeviren YouTuber'a Mr. Beast'ten Teklif Geldi
Bazen iyi bir fikrin nereden geleceği belli olmayabiliyor. Wilfred isimli bir YouTuber da sık sık görünüşüyle ilgili yorum alıyordu. Onu takip edenler alnının çok geniş olduğunu şaka yollu hatırlatıyordu. Wilfred de bu durumu fırsata çevirdi. Alnını reklama açacağını duyuran YouTuber'a Mr. Beast başta olmak üzere pek çok kişi reklam teklifinde bulundu.
Genç YouTuber şöyle bir duyuru videosu paylaştı.
Kendisine isim yapmış şirketlerden de teklif geldi.
