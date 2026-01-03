onedio
Fenerbahçe, Samsunspor Forması Giyen Musaba'yı Renklerine Bağladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 21:52

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba’nın transferini resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Musaba’nın Fenerbahçe’de 20 numaralı formayla sahaya çıkacağı belirtildi.

Musaba, "Hedefimiz şampiyonluğu yeniden buraya getirmek" dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, imza sonrası yaptığı açıklamalarda kulübe geliş sürecini ve hedeflerini anlattı. Musaba, Fenerbahçe için “Ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Aynı zamanda dünyadaki en iyi kulüplerden biri” ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli formayı giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe’de oynamak her genç futbolcunun hayali” dedi.

Transfer sürecinin kendisi ve ailesi için çok duygusal geçtiğini belirten Musaba, “Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu” şeklinde konuştu. Sezon hedeflerine de değinen Musaba, “Bu sezon hedefimiz lig şampiyonluğunu yeniden buraya getirmek. Bunu başarmak için her maçta her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

