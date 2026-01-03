Fenerbahçe, Samsunspor Forması Giyen Musaba'yı Renklerine Bağladı
Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba’nın transferini resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Musaba’nın Fenerbahçe’de 20 numaralı formayla sahaya çıkacağı belirtildi.
Musaba, "Hedefimiz şampiyonluğu yeniden buraya getirmek" dedi.
