Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Sonra Kardeşi Ozan Kökçü'nün de Alınacağı İddia Edildi
Yeni sezon öncesi kadrosunu en az dört takviye ile güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş’ta beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, kaptan Orkun Kökçü’nün ağabeyi Ozan Can Kökçü’yü kadroya katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Hollanda Eredivisie ekibi Volendam’da oynayan 27 yaşındaki sol kanadı bir süredir izleyen scout ekibinin, transfer için olumlu rapor sunduğu iddia edildi.
Sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Kardeşlerin bir arada oynama ihtimalini babaları reddetti.
