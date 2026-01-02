onedio
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Sonra Kardeşi Ozan Kökçü'nün de Alınacağı İddia Edildi

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Sonra Kardeşi Ozan Kökçü'nün de Alınacağı İddia Edildi

02.01.2026 - 21:35

Yeni sezon öncesi kadrosunu en az dört takviye ile güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş’ta beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, kaptan Orkun Kökçü’nün ağabeyi Ozan Can Kökçü’yü kadroya katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Hollanda Eredivisie ekibi Volendam’da oynayan 27 yaşındaki sol kanadı bir süredir izleyen scout ekibinin, transfer için olumlu rapor sunduğu iddia edildi.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Volendam formasıyla bu sezon 17 resmi karşılaşmada görev alan Ozan Can, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 20 yaşından itibaren Azerbaycan’ın U20, U21 ve A Milli Takımlarında oynayan futbolcu, Türkiye’de daha önce Bursaspor ve Giresunspor’da da forma giydi. Güncel piyasa değeri 350 bin euro olan Ozan Can, geçtiğimiz temmuz ayında bonservissiz şekilde Volendam’a imza atmıştı ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Kardeşlerin bir arada oynama ihtimalini babaları reddetti.

Kardeşlerin bir arada oynama ihtimalini babaları reddetti.

Murat Özen, X'te yaptığı paylaşımda konuyu baba Halis Kökçü'ye sorduğunu aktardı: 

'Bugün basında çıkan Orkun Kökçü’nün kardeşi Ozan Can Kökçü’nün Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu yönündeki haberlerin ardından baba Halis Kökçü ile görüştüm.

Kökçü; “Ozan, Volendam oyuncusudur. Beşiktaş ile Ozan hakkında hiç bir görüşme olmamıştır. Çıkan haberler asılsızdır”'

Yorum Yazın