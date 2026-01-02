Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Sonra Kardeşi Ozan Kökçü'nün de Alınacağı İddia Edildi

Volendam formasıyla bu sezon 17 resmi karşılaşmada görev alan Ozan Can, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 20 yaşından itibaren Azerbaycan’ın U20, U21 ve A Milli Takımlarında oynayan futbolcu, Türkiye’de daha önce Bursaspor ve Giresunspor’da da forma giydi. Güncel piyasa değeri 350 bin euro olan Ozan Can, geçtiğimiz temmuz ayında bonservissiz şekilde Volendam’a imza atmıştı ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.