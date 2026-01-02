onedio
Astrolog Can Aydoğmuş Beşiktaş için Güzel Günlerin Başlayacağı Tarihi Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.01.2026 - 15:39

Beşiktaş son yıllarda hoca değişiklikleri, yönetim krizleri, istifalar ve lig yarışından erken kopmasıyla taraftarlarını üzüyor. 7'den 70'e pek çok Beşiktaş taraftarı takımın düze çıkması için kafa patlatıyor, çıkış yolu arıyor. Spor yorumcuları yapılandırma veya kadroyu kuvvetlendirme gibi çözümlerle gelirken astrologlar da kısa sürede bir başarı öngörmüyor. Bir TV yayınına katılan astrolog Can Aydoğmuş ise Beşiktaş'ın güneşli günler yaşayacağı yılları açıkladı.

Beşiktaş yıllardır süren kötü gidişatı durdurabilmiş değil.

Son yıllarda en çok teknik direktör değiştiren ekiplerden olan siyah beyazlılarda bu süreç içinde Türkiye Kupası, Süper Kupa gibi başarılar veya görkemli derbi galibiyetleri olsa da takımın istikrarsızlığı ve yarışa tutunamaması taraftarları kimi zaman çileden çıkarabiliyor.

Astrolog Can Aydoğmuş Beşiktaş'ın 2032 Haziran ayından sonra özlediği günlere kavuşacağını söyledi.

