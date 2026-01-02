Astrolog Can Aydoğmuş Beşiktaş için Güzel Günlerin Başlayacağı Tarihi Açıkladı
Beşiktaş son yıllarda hoca değişiklikleri, yönetim krizleri, istifalar ve lig yarışından erken kopmasıyla taraftarlarını üzüyor. 7'den 70'e pek çok Beşiktaş taraftarı takımın düze çıkması için kafa patlatıyor, çıkış yolu arıyor. Spor yorumcuları yapılandırma veya kadroyu kuvvetlendirme gibi çözümlerle gelirken astrologlar da kısa sürede bir başarı öngörmüyor. Bir TV yayınına katılan astrolog Can Aydoğmuş ise Beşiktaş'ın güneşli günler yaşayacağı yılları açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş yıllardır süren kötü gidişatı durdurabilmiş değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astrolog Can Aydoğmuş Beşiktaş'ın 2032 Haziran ayından sonra özlediği günlere kavuşacağını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın