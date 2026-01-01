onedio
Aykut Kocaman'ın Yorumculukla İlgili Söylediği Sözler Sergen Yalçın'a Eleştiri mi?

Hakan Karakoca
01.01.2026 - 17:31

Aykut Kocaman, kariyeri ve futbola bakışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dört yıldır teknik direktörlüğe ara verdiğini belirten Kocaman, bu süreçte kendisine çok sayıda yorumculuk teklifi geldiğini ancak bilinçli bir tercih yaptığını söyledi. Kocaman, “4 senedir teknik direktörlüğe ara verdim, birçok yerden yorumculuk için teklif geldi. Herhangi bir gelirim yok. Ama yorumculuk yapmadım” dedi.

Kocaman'ın sözlerinin Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geldikten sonra sürekli geçmiş sözleri hatırlatılan Sergen Yalçın ve yorumculuğa ara ara mola vererek teknik direktörlük yapıp sonrasında tekrar ekranlara dönen Volkan Demirel'i kast ettiği sosyal medyada konuşuldu.

Aykut Kocaman neden yorumculuğa sıcak bakmadığını anlattı.

Yorumculuk yapmama nedenini sözlerin ağırlığıyla açıklayan deneyimli teknik adam, “Söylediğim sözlerin dinleyenler tarafından bir değeri olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Antrenörlük ve yorumculuk arasında sürekli gidip gelen isimleri eleştiren Kocaman, “Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe sürekli geçiş yapanları hiç anlayamıyorum” diye konuştu.

Yorumculuk ve teknik direktörlük arasında gidip gelenleri "bir gün oradasın bir gün buradasın" diye eleştirdi.

Bu durumun maddi ya da tanınırlık ihtiyacından kaynaklanabileceğini belirten Kocaman, buna da net bir çerçeve çizdi. “Bu maddi açıdan veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi ise otur devam et, saygı duyarım. Ama bir gün oradasın, bir gün buradasın” sözleriyle tutarsızlığa dikkat çekti. Yorumculuk yapan teknik adamların sorumluluk taşıması gerektiğini vurgulayan Kocaman, “Yorumculukta konuştuğun gibi yap ya da yapamıyorsan konuşurken dikkatli konuş” dedi.

İlerde yorumculuk yapabileceğini söyleyen Kocaman, bunun için futbolla ilişkisinin kesilmesi gerektiğini söyledi.

Eleştirilerinin devamında güvenilirlik vurgusu yapan Aykut Kocaman, “Yapamadıklarını yorumculuğa geldiğin zaman yapılabilirmiş gibi anlatma. Kısa vadede kazanımlar elde edebiliyor insanlar ama orta ve uzun vadede aslında güvenilirliğini yitiriyorsun” ifadelerini kullandı. Kocaman, ileride yorumculuk yapması halinde ise bunun ancak futbolla bağını tamamen kopardıktan sonra mümkün olacağını belirterek, “İleride yorumculuk yapacağım gün futbolla ilişkimi tamamen kesmiş olacağım” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

