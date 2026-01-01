Aykut Kocaman'ın Yorumculukla İlgili Söylediği Sözler Sergen Yalçın'a Eleştiri mi?
Aykut Kocaman, kariyeri ve futbola bakışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dört yıldır teknik direktörlüğe ara verdiğini belirten Kocaman, bu süreçte kendisine çok sayıda yorumculuk teklifi geldiğini ancak bilinçli bir tercih yaptığını söyledi. Kocaman, “4 senedir teknik direktörlüğe ara verdim, birçok yerden yorumculuk için teklif geldi. Herhangi bir gelirim yok. Ama yorumculuk yapmadım” dedi.
Kocaman'ın sözlerinin Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geldikten sonra sürekli geçmiş sözleri hatırlatılan Sergen Yalçın ve yorumculuğa ara ara mola vererek teknik direktörlük yapıp sonrasında tekrar ekranlara dönen Volkan Demirel'i kast ettiği sosyal medyada konuşuldu.
Aykut Kocaman neden yorumculuğa sıcak bakmadığını anlattı.
Yorumculuk ve teknik direktörlük arasında gidip gelenleri "bir gün oradasın bir gün buradasın" diye eleştirdi.
İlerde yorumculuk yapabileceğini söyleyen Kocaman, bunun için futbolla ilişkisinin kesilmesi gerektiğini söyledi.
