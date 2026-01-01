Aykut Kocaman'ın Yorumculukla İlgili Söylediği Sözler Sergen Yalçın'a Eleştiri mi?

Bu durumun maddi ya da tanınırlık ihtiyacından kaynaklanabileceğini belirten Kocaman, buna da net bir çerçeve çizdi. “Bu maddi açıdan veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi ise otur devam et, saygı duyarım. Ama bir gün oradasın, bir gün buradasın” sözleriyle tutarsızlığa dikkat çekti. Yorumculuk yapan teknik adamların sorumluluk taşıması gerektiğini vurgulayan Kocaman, “Yorumculukta konuştuğun gibi yap ya da yapamıyorsan konuşurken dikkatli konuş” dedi.