Brezilyalı Efsane Futbolcu Roberto Carlos Rahatsızlanarak Ameliyata Alındı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Türkiye’de Sivasspor ve Akhisarspor’u da çalıştıran Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, kontroller için gittiği hastanede kalp ameliyatı geçirdi.
Kontrol için gittiği hastanede ameliyata alındı.
48 saat gözlem altında olacak.
