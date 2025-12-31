onedio
Brezilyalı Efsane Futbolcu Roberto Carlos Rahatsızlanarak Ameliyata Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 21:59

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Türkiye’de Sivasspor ve Akhisarspor’u da çalıştıran Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, kontroller için gittiği hastanede kalp ameliyatı geçirdi.

Kalp rahatsızlığı yaşayan Roberto Carlos, ülkesi Brezilya’da hastaneye kaldırıldı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Sivasspor ve Akhisarspor’da teknik direktörlük yapan Brezilyalı futbol efsanesinin, bacağındaki kan pıhtısı nedeniyle gittiği kontrolde çekilen MR sonucunda kalp ritminde sorun tespit edildiği öğrenildi.

Roberto Carlos’a kateter takıldığı, işlem sırasında gelişen bir komplikasyon nedeniyle 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun yaklaşık 3 saat sürdüğü öğrenildi. Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilirken, Carlos’un 48 saat boyunca gözlem altında tutulmasına karar verildi.

